Marca - Zidane scarica Jovic: il francese mette sul mercato l'attaccante serbo

Tra i nomi seguiti dal Milan per il reparto offensivo, figura il nome di Luka Jovic. L'attaccante serbo in forza al Real Madrid, è stato protagonista di una stagione deludente e in questo senso ha portato la società spagnola a riflettere sulla sua cessione. Secondo quanto riporta l'edizione di Marca, Zidane avrebbe deciso di scaricare Jovic e Bale: i due, nella prossima sessione, dovrebbero quindi lasciare la Spagna.