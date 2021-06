Marchegiani: "Kjaer è stato un gigante, trovare la sensibilità e l'atteggiamento giusto non era facile"

Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'intervento fondamentale di Simon Kjaer in occasione del malore di Eirksen di questo pomeriggio durante il match tra Danimarca e Finlandia: “Kjaer è stato un gigante nella gestione della situazione, difficile e molto emotiva. È facile parlarne dopo quando le cose grazie a Dio sono andate bene, ma lì per lì trovare la sensibilità giusta e l’atteggiamento che non tradisse la disperazione non era facile. Questo comportamento ha aiutato l’ambiente a svolgere al meglio tutte le operazioni, ci vuole fermezza e lucidità in quelle situazioni”.