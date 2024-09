Marchegiani: "L'atteggiamento in campo di Morata è figlio delle sue dichiarazioni"

Il Milan ha ritrovato il sorriso nell'ultima settimana: dopo essere rinato con una bella e convincente vittoria sull'Inter nel Derby, il Diavolo ha dato continuità anche in casa contro il Lecce, piegato per 3-0. Ora per i rossoneri arriva il secondo impegno in Champions League e la gara a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso sarà una bel termometro per misurare a quale temperatura è arrivata effettivamente la formazione di Fonseca. Al Club di Sky Sport hanno parlato anche di tutto questo.

Le parole di Luca Marchegiani su Alvaro Morata: "Morata si è presentato bene come ruolo che ha voluto assumere all’interno di un club blasonato come il Milan. Le interviste e i messaggi che ha concesso hanno messo in luce la volontà di cercare di aumentare la mentalità del gruppo: l’atteggiamento in campo è figlio di quelle dichiarazioni perché lotta, corre e incoraggia".