Marchegiani: "Scudetto? Quest'anno si risolverà in volata"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Marchegiani è intervenuto negli studi di Sky Sport ed ha detto la sua sulla lotta per lo scudetto: "Abbiamo tre forti corridori all’ultimo chilometro, è chiaro che si risolverà in volata. Dunque, s’imporrà lo sprinter migliore. Nel calcio, lo sprinter è il ruolo dell’attaccante e adesso io non vedo nessuno più guizzante di Osimhen. Il campionato mi diverte, mi avvince, è un’equazione con l’incognita. Ce l’auguravamo. Qualcuno gioca anche bene: il Napoli, il Milan, a tratti l’Inter, a tratti Lazio, Verona, Torino, Atalanta, Sassuolo. Ma non posso dire che sia un campionato di alto livello".