Marchegiani su De Ketelaere: "Deve abituarsi ad un calcio dove il trequartista è marcato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha detto la sua sulle prestazione di De Ketelaere con la maglia rossonera: "Penso che la mossa tattica di Pioli (con Pobega dal 1') sia finalizzata alla partita e non alla considerazione che ha l'allenatore su De Ketelaere. Lui deve abituarsi ad un calcio dove il trequartista è marcato, perciò deve avere la capacità tattica - oltre che tecnica e fisica - di andarsi a cercare di volta in volta la posizione per ricevere palla. Perché i compagni se è marcato non gli danno palla e lui così rimane fuori dal gioco. Comincia bene tutte le partite e poi piano piano perde sicurezza e non riesce a trovare più la posizione".