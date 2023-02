Marchegiani sul derby: "Fondamentale per entrambe: sarà determinante come l'anno scorso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e noto commentatore tv, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di Tuttosport e si è soffermato sul derby, dando il suo giudizio sul tipo di partita che si aspetta: "Una partita fondamentale per le due squadre. Non credo più di tanto per la classifica, come lo è stata nell'ultimo campionato, ma perché Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della loro stagione e credo che, esattamente come l'anno scorso, le conseguenze di questa partita potrebbero essere determinanti nella prosecuzione del loro percorso".