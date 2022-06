Marchesi: "Sarà un campionato anomalo con il Mondiale di mezzo. Favorita? Inter"

MilanNews.it

L'ex allenatore di calcio Rino Marchesi è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di TMW nella giornata di lunedì. Essendo ormai alle porte della nuova stagione, gli è stato chiesto quale fosse per lui la favorita per lo Scudetto del prossimo anno e Marchesi ha risposto così: "Bisogna fare una considerazione: sulla carta l'Inter è la più forte ma c'è il Mondiale di mezzo e ci sarà da verificare come torneranno i giocatori. Sarà un campionato anomalo, va fatta una preparazione diversa, prima, durante e dopo".