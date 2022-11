Marchetti: "Arriva anche il Milan: una crescita continua. Bilancio? Eccolo..."

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com: "E arriva anche il Milan, con una prestazione convincente, con il piglio da grande, con lo spirito da Champions. Non ha avuto paura la squadra rossonera. Sin dalle prime battute. Un palo e un gol nel primo quarto d’ora. E una ripresa da assoluto protagonista dove il Milan ha voluto sigillare il risultato, blindare la qualificazione. E far godere il pubblico di san Siro. Con un protagonista della serata, mattatore assoluto: Oliver Giroud. Due gol e un assist, più il gol annullato e il passaggio a Messias per il 4-0 che forse assist (puro) non è (visto che Messias il pallone lo lavora bene), ma poco ci manca. Il pallone meritava di portarselo a casa, ma vale lo stesso perché si porta a casa una qualificazione che fa crescere ancora di più il Milan. Giroud è già un simbolo: ha segnato al derby nella partita della svolta, ha segnato 4 gol in Champions League (l’ultimo a farlo con la maglia rossonera è stato Ibra, 10 anni fa…).

Pioli festeggia il rinnovo di contratto nel miglior modo possibile. Un rinnovo arrivato con una tempistica straordinaria, da grande squadra e da grande società. Come ha ribadito Maldini nel post partita l’accordo era già definito. L’annuncio arrivato in un momento delicato della stagione. Dopo una sconfitta e prima della qualificazione in Champions. Il messaggio è chiarissimo e fortissimo. Siamo tutti con te, Pioli. Condividiamo tutto. E non può che essere così. Il Milan ha fatto di questo la sua forza: la calma, la pazienza, le idee chiare. Il gruppo, la serenità, la capacità di andare oltre i propri limiti essendo consapevoli proprio dei limiti stessi. E così il Milan, sotto la sua gestione, sotto la guida di Maldini e Massara, prima centra la qualificazione in Champions, poi vince lo scudetto e quest’anno arrivano gli ottavi di finale.

Si migliora, partita dopo partita, anno dopo anno. Un progetto in testa, senza farsi trascinare dall’emotività del momento. Come nel caso del mercato. Se proprio vogliamo trovare un’area di miglioramento del Milan è proprio lì: nel supporto dei nuovi, su tutti De Keteleare. Ma non per questo il Milan ha agito male o pensa di non aver indovinato l’investimento. Anzi: il Milan aspetta CDK, sa che il belga è forte e che darà il suo apporto. E’ questa la filosofia alla base dei successi rossoneri. E la stessa cosa vale per Origi".