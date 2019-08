Marchetti: "Correa ha caratteristiche inedite nel Milan, l'amore con i rossoneri è più solido che mai"

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato così di Correa: “L’amore tra Milan e Correa è più solido che mai. Nell’incontro odierno, il procuratore ha riferito la volontà del calciatore di andare in rossonero. Questo ha fatto innervosire l’Atletico Madrid perché si è inserito anche il Monaco con un’offerta più alta per club e giocatore. Correa però preferisce il Milan. La volontà del giocatore e la possibilità del Milan di contare sul sì del giocatore è decisiva. Non è semplice trovare l’accordo, le squadre stanno già parlando. Correa ha caratteristiche che gli altri giocatori del Milan non hanno”