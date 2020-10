Marchetti: "Ibra il colpo più importante, Dalot uno sfizio della dirigenza"

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan: "Il mancato acquisto del difensore non vorrei che pesi su una campagna acquisti razionale del Milan. Il Milan ha fatto delle trattative, ma secondo i propri criteri. Se il Bologna, lo Schalke e lo Strasburgo non hanno accettato le offerte, il Milan non si sentiva di rifare offerte. Il colpo più importante è quello di Ibra. Dalot è stato uno sfizio. siccome piaceva sia a Maldini e Massara, Kalulu un investimento per il futuro. Oggi è difficile dire se il Milan può giocarsela con Inter, Juve, Atalanta. Dalot e Diaz sono due prestiti secchi, ma poi si tratterà con United e Real per prenderli".