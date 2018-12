Marchetti: "Il Chelsea non compra giocatori over 30 ma il rendimento di Sarri potrebbe convincere i Blues a fare un'eccezione per Higuain"

Luca Marchetti, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha commentato le parole di Gattuso riguardo l’interesse del Chelsea per Higuain: “Gattuso ha detto due cose vere e interessanti, riguardo all’interesse del Chelsea per Higuain. E’ vero che il Chelsea non compra giocatori over 30 e lui si tiene stretto Higuain, e di questi due fattori si deve tenere conto. Sul primo, però, il fatto che Sarri abbia fatto bene in questi mesi a Londra e che gli attaccanti che ha a disposizione non vuole parlare e non li fa giocare, Higuain con lui ha fatto una stagione d’oro, sta ammorbidendo la società per un investimento per Higuain”.