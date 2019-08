Marchetti: "Il Milan considera Donnarumma incedibile"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Milan e del mercato dei rossoneri, toccando l'argomento Donnarumma che piace molto ai francesi del PSG: "Donnarumma resta perché il Milan lo considera incedibile. Però il concetto di “incedibilità” nel mercato di fatto non esiste: se arriva un’offerta fuori mercato per Donnarumma, il Milan la valuterà. Può arrivare soltanto da una parte: il Paris Saint Germain, con Leonardo che conosce bene il ragazzo e sa che tipo di giocatore sia, con il piccolo grande problema che sia Donnarumma che Areola, l’attuale portiere del PSG, siano gestiti entrambi da Raiola e questo potrebbe essere un piccolo ostacolo. Nel caso non lo fosse, il Milan si terrebbe Reina come portiere titolare, non volendo sostituire Donnarumma con il portiere del Paris Saint Germain."