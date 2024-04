Tuttosport - Dal #Pioliout al #Nopetegui: Milan, sembra di essere tornati a ottobre 2019...

Come scrive questa mattina Tuttosport, in casa rossonera sembra essere tornati al mese di ottobre del 2019 quando ci fu l'esonero di Marco Giampaolo e il Milan stava cercando il suo sostituto: la prima scelta del club rossonero e dei tifosi era Luciano Spalletti, ma l'attuale ct azzurro non voleva rinunciare ai soldi che doveva ricevere dall'Inter (era ancora sotto contratto con i nerazzurri), il Diavolo non era disposto a pagare la differenza fra i due contratti e così la trattativa si arenò.

A quel punto, il Milan virò su Stefano Pioli e questa decisione scatenò la reazione dei tifosi milanisti che volevano Spalletti: prima ancora di arrivare sulla panchina rossonera, ecco la nascita dell'hashtag #Pioliout. Ora i supporters rossoneri stanno avendo la stessa reazione per la scelta del club di prendere Julen Lopetegui, con l'hashtag #Nopetegui che è già partito ed è entrato in tendenza su tutti i social.