Marchetti: "Il Milan non ha mai messo in dubbio l’operazione Tonali e il dialogo continuerà nei prossimi giorni"

Intervenuto con un editoriale su Tutttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta continuando a lavorare anche per riprendersi Tonali: la dirigenza rossonera e il presidente Cellino, stanno parlando da giorni in maniera cordiale per arrivare a definire questa operazione: il Milan non ha mai messo in dubbio l’operazione e il dialogo continuerà nei prossimi giorni"