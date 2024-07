Marchetti: "Inutile nascondersi: il mercato va talmente veloce che già l’arrivo di Morata al Milan, con la missione di Furlani a Madrid, sembra già una notizia quasi scontata"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso sul calciomercato nel suo editoriale per TMW: "Inutile nascondersi: il mercato va talmente veloce che già l’arrivo di Morata al Milan, con la missione di Furlani a Madrid per prendere la firma dell’attaccante spagnolo e pagare la clausola all’Atletico sembra già una notizia quasi scontata. Ci torneremo fra poco, visto che non è stato così. Questo perché il Milan guarda già oltre e soprattutto la scena l’ha rubata il blitz della Juventus su Cabal.

Corteggiato dall’Inter, che lo ha trattato nelle ultime due settimane per poi rimanere in una situazione di standby (determinata anche dalle nuove necessità della proprietà) sarà un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno approfittato della situazione e hanno presentato al Verona un’offerta migliore di quella nerazzurra: 10 milioni di euro più due di bonus, più l’inserimento anche di un giovane bianconero da scegliere, probabilmente Aké, in prestito. Offerta più alta di quella nerazzurra (che i dirigenti nerazzurri non hanno voluto modificare).

Nel frattempo anche il giocatore viene convinto e così Cabal diventa il jolly difensivo bianconero. Mancino: sa giocare sia come centrale che come terzino. E’ quello che serviva a Tiago Motta, soprattutto dopo che il sogno Calafiori non si è concretizzato (l’Arsenal continua a trattare con il Bologna per trovare la cifra definitiva). Ora - con l’arrivo di Cabal - la Juventus può davvero pensare alle cessioni. Questo arrivo forse non era previsto così presto (per le tempistiche), visto che il refrain bianconero è sempre stato negli ultimi giorni “prima vendere e poi tornare di nuovo a comprare), ma era un’opportunità da cogliere al volo per mettere a posto un altro tassello".