Marchetti: "La parola chiave del Milan è sintonia, ogni elemento della rosa è necessario"

Luca Marchetti è intervenuto a Sky Sport 24, soffermandosi sul momento di forma vissuto dal Milan: “C’è una parola chiave che identifica il Milan ed è sintonia. Il Milan ha una filosofia che sul campo di traduce nel sacrificarsi, nel non lamentarsi mai e nel ritenere necessari tutti gli elementi che si hanno a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Oggi chi gioca nel Milan viene definito dai propri dirigenti e dal proprio allenatore come il più bravo che ci possa essere nel proprio ruolo. Si è parlato tanto del difensore, il Milan ha provato a prendere Botman e ha trattato per Bailly e Diallo. Gli ultimi due non sono stati presi in quanto poco funzionali al progetto e quindi considerati non tanto superiori rispetto ai giocatori a disposizione”.