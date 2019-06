Marchetti: "Milan fra FFP e nuova dirigenza"

La sentenza sul Milan è arrivata. Ma bisognerà comunque attendere per capire cosa succederà alla società rossonera sul fronte FFP. Perché di fatto si è deciso di aspettare la sentenza del TAS sulla prima infrazione che aveva commesso il Milan (fra il 2015 e il 2017): in un primo momento il Milan si era visto escluso dalle coppe, il ricorso aveva previsto – fra le altre cose – anche il pareggio di bilancio entro il 2021. Proprio su questo il Milan aveva voluto ribattere: i conti sotto indagine sono ascrivibili alla precedente proprietà. Quindi si è creato una sorta di accavallamento perché la Uefa controlla sempre gli ultimi tre bilanci delle società: ma generalmente quando si ravvisa un’irregolarità inizia un Voluntary Agreement o un Settlement Agreement, per cui un percorso di rientro. E l’analisi dei bilanci viene fatta in maniera diversa.

La sensazione è che quindi ora si voglia arrivare a una sanzione “cumulativa” rispetto a questa situazione. Il problema è che siccome al momento non si sa quando potrebbe pronunciarsi il TAS c’è incertezza anche rispetto all’eventuale partecipazione del Torino in Europa League (partendo dai preliminari) o quella della Roma (preliminari o meno?).

Il Milan però non si scompone e attende. Soprattutto attende con idee molto chiare. Maldini avrebbe scelto la sua squadra. Al di là dell’allenatore (il prescelto è Giampaolo) i nomi proposti (e a cui è stata fatta una proposta) sono entrambi molto importanti: Tare e Boban. Il primo ha fatto un percorso eccezionale come direttore sportivo alla Lazio (naturalmente con il supporto di Lotito e S Inzaghi, in queste ultime stagioni), portandola a ridosso della zona Champions League e unica squadra ad aver “rubato” qualcosa alla Juventus in questi ultimi mesi. Di Boban credo ci sia poco da aggiungere oltre la sua straordinaria carriera da giocatore (al Milan) e come dirigente calcistico alla FIFA poi. Sarebbe una doppietta eccezionale: ma naturalmente molto (se non tutto) dipende da come risponderanno i diretti interessati.