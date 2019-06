Marchetti: "Milan, sarà una sorta di anno zero. Già possibili contatti con Giampaolo"

Intervenuto a Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato così della questione allenatore per quanto riguarda il Milan: “Il Milan deve programmare la stagione. Sarà una sorta di anno zero perché se anche Elliott è già alla guida del Milan da un anno sarà la prima dopo aver preso confidenza con il calcio italiano, in cui sono state fatte scelte importanti, quelle di Leonardo e Gattuso. Per l’allenatore il Milan ha scelto Giampaolo, credo ci siano stati già dei contatti per conoscersi”.