Marchetti: "Ora il Milan dovrà fare la partita della vita con il Liverpool"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "A proposito di speranza: il Milan tiene viva la sua. Finalmente è arrivata la vittoria in Champions League. Peraltro su un campo difficilissimo, dove l’Atletico avrebbe potuto opzionare l’approdo agli ottavi. Vincere con due gol di scarto avrebbe facilitato il cammino del Milan: sarebbe bastata la vittoria con il Liverpool, che già di per sé non è facilissima. Ora o arriva con diversi gol di scarto (almeno 3, per consentire una differenza reti generale migliore rispetto all’Atletico) oppure bisogna sperare che fra Atletico e Porto finisca pari. E’ una combinazione possibile. Non probabile, non semplice. Ma esiste. E già questo è un vantaggio per il Milan che per come ha condotto questo girone di ferro può avere anche qualche rammarico. Qualche errore di troppo (dovuto anche all’inesperienza in campo internazionale) rischia di essere pagato caro, considerando che poi si era in un girone (come detto difficilissimo). Ora fra due settimane a san Siro si dovrà fare la partita della vita contro una delle squadre migliori d’Europa (già qualificati come primi) e poi sperare che ci sia un incastro giusto dal Portogallo. Dove il pari in realtà non accontenterebbe nessuno, ma dove entrambe le squadre, chiaramente, hanno possibilità di passare il turno. Quindi non bisogna dare nulla per scontato, ma pensare a sé stessi. E vincere, altrimenti tutto sarebbe vano.