Marchetti sul 'caso Leao': "Succederà questo fino a fine stagione, o almeno finché non sarà continuo"

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, il collega Luca Marchetti è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul Milan di Paulo Fonseca:

"[...[ Ma rispetto all’inizio della stagione, i conti ora in casa nerazzurra stanno tornando. Non tornano obiettivamente in casa Milan. Al netto della partita contro il Napoli. Tanti i fronti aperti per Fonseca: oltre il discorso della classifica (e quindi del rendimento) c’è ovviamente il tema Leao che tiene banco per ogni partita e ogni settimana se ne discute. Probabilmente succederà questo fino a fine stagione o almeno finché Leao non sarà continuo."