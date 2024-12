Marchetti: "Vittoria di Verona non utile per scacciare la crisi, Fonseca sempre in bilico"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Luca Marchetti ha fatto un po' il punto su quello che sarà il prossimo calciomercato in entrata del Milan:

"Le due milanesi non sembrano aver bisogno di molto. L’Inter di sicuro - per ammissione dello stesso Marotta - non farà nulla in questa sessione di mercato ma magari si preparerà alla prossima. Il Milan non crede che i problemi siano relativi al mercato: anzi. La posizione di Fonseca è chiaramente appesa ai risultati. La vittoria contro il Verona è stata certamente utile per non aprire la crisi, ma non è stata una vittoria convincente sotto il profilo del gioco (anche se bisogna dire che questo fine settimana tutte le big hanno faticato pur vincendo). La stessa Atalanta oggi non ha bisogno di nulla: tutto gira alla perfezione. Al massimo qualche movimento di aggiustamento neanche nelle seconde linee, ma nelle terze: in quelli che hanno giocato di meno e che magari reclamano spazio o sono oggetto di attenzioni".