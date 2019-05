Marco Simone duro: "Si pensa prima al Milan e alla maglia e poi a se stessi"

L'ex attaccante del Milan Marco Simone è intervenuto su Instagram postando una foto che lo ritrae in azione con la maglia rossonera, scrivendo: "Prima si pensa al MILAN, la sua STORIA, la MAGLIA, i COLORI, i TIFOSI e dopo ma dopo anche a se stessi". Questo messaggio arriva a poche ore di distanza dalla retrocessione in Primavera 2 del Milan di Giunti, difficile non vederci qualche riferimento alle decisioni estive del club, quando sembrava ad un passo dalla panchina milanista.