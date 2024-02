Marcolin: "Il Milan ha costretto l'Atalanta a fare una cosa che non fa mai..."

vedi letture

Dario Marcolin, in diretta su DAZN nel post partita di Milan-Atalanta 1-1, parla così della prestazione dei rossoneri, che escono dal match con qualche rimpianto: “Penso sia la migliore della stagione per qualità e intensità, ha costretto a fare all’Atalanta una cosa che non ha mai fatto per tutto il campionato: la fase difensiva. I cambi di Gasperini sono stati di adattamento in base a come andava la partita”.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-1

Marcatori: 3’ Leao, 42’ Koopmeiners (r)

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 57’ Calabria), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer (dal 79’ Musah), Adli; Pulisic (dal 88’ Okafor), Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano, Reijnders; Chukwueze. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 89’ Toloi), Djimsiti, Kolašinac; Holm (dal 46’ Zappacosta), de Roon, Éderson, Ruggeri (dal 79’ Hien); Koopmeiners; Mirančuk (dal 63’ Scamacca), De Ketelaere (dal 46’ Lookman). A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Palomino; Adopo, Pašalić, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: 40’ Pioli, 44’ de Roon, 45’+3 Leao, 45’+4 Holm, 56’ Lookman, 90’+4 Emerson.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.