Marcolini: "Reijnders è un signor giocatore. Sul duello di domani con Ederson..."

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Michele Marcolini, ex giocatore dell'Atalanta, ha rilasciato queste parole sul centrocampista nerazzurro Ederson e sul duello di domani con Tijjani Reijnders: "Ederson è straordinario. Fa entrambe le fasi ad alta intensità. E’ cresciuto tantissimo da quando Michele Marcolini All’Atalanta dal 2003 al 2006 è allenato da Gasperini e da quando è a Bergamo. Lui e De Roon garantiscono qualità e quantità in mezzo al campo. Non è un caso che siano i giocatori più utilizzati. Sono l’ago della bilancia.

Il duello con Reijnders? Immagino una partita dura lì in mezzo. L’olandese rende moltissimo anche partendo da dietro. Quando era arrivato in Italia sembrava più una mezzala, adesso ha arretrato il raggio ed è un signor giocatore".