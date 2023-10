Marelli: "Come ampiamente prevedibile, Maignan è stato squalificato per una giornata"

vedi letture

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale per DAZN, si è così espresso su X sulla squalifica di una giornata inflitta a Mike Maignan dopo l'espulsione subita contro il Genoa: "Come ampiamente prevedibile, Maignan è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata per grave fallo di gioco".