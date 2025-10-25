Marelli: "Contatto in area Calabresi-Leao c'è, ma veramente leggerissimo"

Marelli: "Contatto in area Calabresi-Leao c'è, ma veramente leggerissimo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:20News
di Manuel Del Vecchio

Nel secondo tempo di Milan-Pisa Rafa Leao si è lamentato per un intervento in area di rigore di Calabresi: Zufferli è stato irremovibile, niente rigore. L’ex arbitro Luca Marelli, in diretta su DAZN, commenta così l’episodio:

“Contatto Calabresi-Leao che c’è sulla gamba sinistra. Contatto veramente leggerissimo: giusto che il VAR non sia intervenuto, Zufferli era in controllo. Troppo poco per portare ad un calcio di rigore”.