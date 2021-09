Marelli: "L'IFAB sta studiando la possibilità di implementare nel protocollo VAR anche il secondo giallo"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato delle novità arbitrali. Queste le sue parole: "L'IFAB sta studiando la possibilità di implementare nel protocollo VAR anche il secondo giallo. Sarebbe giusto per me, perchè una decisione o non decisione del genere può influire non solo sulla partita in cui avviene l'episodio, ma anche sulla successiva"