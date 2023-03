Marelli non ha dubbi: "Rigore giustamente assegnato per il tocco di mano di Bijol"

MilanNews.it

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli ha commentato così il rigore assegnato al Milan in Udinese-Milan: “Rigore che è stato giustamente assegnato per il tocco di mano di Bijol che aveva il braccio largo fin da subito. Nulla conta che abbia toccato con il ginocchio perché non è un’autogiocata dato che il pallone lo ha giocato Leao. Una deviazione con ginocchio che finisce su un braccio largo che era punibile fin da subito, motivo per cui giusta l’OFR, giusto assegnare il calcio di rigore e giusto anche non ammonire il difensore”.