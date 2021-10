Marelli sicuro: "Il rigore al Verona non andava assegnato, la responsabilità maggiore è del VAR"

L'ex arbitro Marelli, oggi al commento tecnico sugli episodi arbitrali a DAZN, ha commentato così il rigore assegnato al Verona nel primo tempo: "Avevamo molti dubbi tra primo e secondo tempo, poi ci è stata proposta questa immagine (replay frontale dell’azione, ndr) e ci toglie qualsiasi dubbio. In campo è un calcio di rigore che per dinamica si può anche assegnare, secondo me qua la responsabilità maggiore è del VAR. È un fallo di Kalinic su Romagnoli, sicuramente non il contrario. Una volta vista l’immagine frontale è sparito ogni dubbio, questo è un calcio di rigore che non andava assegnato e sul quale il VAR avrebbe dovuto intervenire con un On Field Review per riproporre le immagini all’arbitro”.