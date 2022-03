Marelli sul contatto Maignan-Lovato: "Secondo me non è mai rigore"

MilanNews.it

L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, è tornato sull’episodio di Cagliari-Milan di ieri sera tanto contestato dall’allenatore dei sardi Walter Mazzarri. Queste le sue dichiarazioni: “È importante valutare l’episodio in sé, perché secondo me non è rigore, mai. Così come non è rigore quello di Monza. Sono valutazioni sul contatto che devono essere lasciate all’arbitro di campo. Non è un caso infatti che il VAR non sia intervenuto, e giustamente a mio parere. Per quanto mi riguarda c’è stato poco dubbio, il check infatti è stato brevissimo. L’entità del contatto infatti deve essere valutato dall’arbitro in campo. Faccio un esempio estremizzando: se Maignan invece, sbagliando l’uscita, avesse preso pieno sul volto Lovato allora in quel caso ci sarebbe stata una differenza di entità molto importante. Non possiamo parlare di un colpo su Lovato, ma di un tocco. Dal mio punto di vista questi non sono mai stati trattati come episodi da calci di rigore, non sono mai stati casi da VAR. Se ieri sera l’arbitro Di Bello avesse fischiato calcio di rigore il VAR non sarebbe intervenuto perché è un episodio da campo. C’è stato un contatto: se l’avesse fischiato io avrei aggrottato un po’ le sopracciglia e avrei detto “ok, ha fischiato perché il contatto c’è stato”. Dal mio punto di vista questi sono contatti che vanno valutati così: in campo e senza l’assegnazione del calcio di rigore”.