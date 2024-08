Maresca: "Quel 'sei sempre tu' di Conte meme che mi accompagna da anni. Un piacere ritrovarlo"

Fabio Maresca, arbitro di Serie A e internazionale, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, tornando su quel "Sempre tu Maresca, sei sempre tu" pronunciato da Antonio Conte in un Udinese - Inter finito 0-0 del gennaio 2021, stagione nella quale poi i nerazzurri riuscirono a vincere lo scudetto: "Sarà un piacere ritrovarlo. È un meme che mi accompagna da anni. Ci sono affezionato. Chiarimmo subito, quindi è acqua passata. Ritroviamo un allenatore top che arricchisce il campionato italiano".

Daniele Orsato a 48 anni ha chiuso la carriera. Oggi tocca a lei e alla sua generazione raccoglierne l’eredità. Più un peso o un onore?

"Un onore. L’assenza peserà. Non era solo il migliore, ma anche il nostro capitano. Grazie a lui siamo cresciuti, oggi c’è un gruppo giovane ma forte. Diciamo che non c’è più un capitano, ma una squadra di capitani. Ognuno porta il peso che può".

A 43 anni è uno dei senatori, visto che il ricambio generazionale ha abbassato l’età media. Qual è il suo obiettivo personale?

"Arbitrare di più in Europa. E chiudere alla grande, al livello più alto, come Orsato".

Cosa la fa arrabbiare di più in un calciatore?

"Quando mente. Oggi, con cento telecamere ti beccano subito. Non stai provando a fregare me, ma tutti".