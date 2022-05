Marianella: "Il Milan ha dimostrato di essere più forte dei pronostici"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante "23", Massimo Marianella ha parlato così del percorso del Milan: "Questa squadra ci ha dimostrato di essere più forte dei pronostici, anche se il roster non era il migliore. Per fortuna dello sport, però, non vince solo la testa di serie, ci sono anche le sorprese. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, ma anche la società ha fatto tante cose belle, non deragliando mai dalla pianificazione iniziale".