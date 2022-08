Marianella: "Il Milan ha dimostrato di stare calcisticamente meglio delle altre squadre"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato della situazione del Milan a poche ore dall'inizio del campionato. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan ha dimostrato di stare calcisticamente meglio delle altre squadre. Per fiducia, per come si trovano, per entusiasmo. In generale, le due milanesi nella griglia dovrebbero essere quelle avanti. Dietro sento il rombo del motore della Roma".