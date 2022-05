Marianella: "Il Milan vale tanto per la sua storia, le sue imprese nel calcio contano"

MilanNews.it

Massimo Marianella, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Milan: “Il Milan vale sempre tanto per la sua storia. La sua maglia pesa molto più dello stadio, è un brand, è una storia, è un peso di trofei e imprese che nel calcio contano. Il Milan ha fatto tanto perché tutti hanno fatto di più. Questa stagione è stata bellissima. Pioli è stato un allenatore meraviglioso, sia dal punto di vista della gestione mentale che per quello che ha dato in campo nella preparazione delle partite. Ha un grande lato umano”.