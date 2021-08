Marianella: "Messi non se n'è ancora andato. E se il Barça stesse forzando la mano?"

Massimo Marianella, noto giornalista di Sky, parla dell'addio di Lionel Messi al Barcellona, mettendo in campo una ipotesi interessante riguardo il futuro dell'attaccante: "Messi non se n'è ancora andato. In questo momento è il Barça a dire addio a Messi, non il contrario. Si può ipotizzare che sia il Barcellona a forzare la mano alla Liga per mantenere nel campionato il giocatore più forte al mondo. Il Real ha fatto un comunicato per rifiutare i soldi di CVC e questo perché c'è ancora l'ipotesi Superlega sulla scrivania. Ci sono anche le ipotesi PSG e City ovviamente, con Guardiola che a quel punto dovrebbe mettere da parte l'idea di arrivare a Kane".