Marianella: "Pavlovic sarebbe un acquisto da questo Milan, Morata e Füllkrug invece..."

Ai microfoni di SkySport24, Massimo Marianella ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan che in attacco è vicino a Morata e punta anche a Füllkrug: "Morata e Füllkrug sarebbero due innesti lontani dalla tipologia di acquisti di questo Milan perchè non sono giocatori rivendibili, non sono giovani e arriverebbero con una spesa importante da cui non si potrà rientrare.

Pavlovic invece sarebbe un acquisto da questo Milan, ha proprio il marchio della tipologia di giocatore che cerca il Milan non solo dal punto di vista calcistico, ma anche impreditoriale".