Marianella su Leao: "Non è normale averlo fuori sempre, i campioni giocano e stanno in campo altrimenti c'è un problema"

Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto così in vista della gara dei rossoneri contro il Napoli. Queste le sue considerazioni sul rendimento di Rafa Leao:

"Non è normale avere Leao fuori sempre, il campione di qualsiasi squadra gioca, se non gioca c'è un problema. Non capisco, magari è lui che non riesce ad esprimersi al meglio, è proprio un periodo no e ci può stare. I giocatori forti giocano, quindi secondo me non è una cosa normale avere Leao così".