Marianella su Pioli: "Mi piace perché non si nasconde per lo scudetto"

Intervenuto nel corso della trasmissione "23" in onda su Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato così le parole di Pioli nella conferenza stampa pre-Torino: "Mi piace quando Pioli dice che 'siamo forti ed attrezzati'. Non si nasconde. La partita col Bologna, però, ha dimostrato che tutte le partite in Italia sono toste. Il Milan è una squadra forte ed è stata costruita bene. Ed il merito va a Maldini e Massara".