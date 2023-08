Mariani arbitro di Milan-Torino: il bilancio con i granata

La seconda giornata di campionato del Milan, quella d'esordio a San Siro, si giocherà sabato sera contro il Torino. L'arbitro della sfida sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Si tratta della venticinquesima direzione di gara dell'ufficiale di gara con i granata: 24 in Serie A e 1 in Coppa Italia. In totale il Toro ha vinto 12 volte, pareggiato 2 volte e perso 10 volte.