Marini: "Il Milan mi ha impressionato, Maldini e Pioli due giganti"

Giampiero Marini, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così a tuttomercatoweb.com della corsa scudetto: "La Juventus sta andando abbastanza bene però per quel che vedo sono cambiate le cose: negli anni passati non aveva nessuno o quasi come avversari, ora il quadro è mutato. Il Milan mi ha impressionato, Maldini e Pioli sono stati due giganti, la squadra diverte, i giovani sono forti e vogliosi, tanto di cappello a loro. L'Inter se la gioca alla pari con la Juve, sarà una bella lotta. A livello fisico i nerazzurri sono forti, conta anche quell'aspetto. Con la Juve credo sia importante per il morale più che per i punti: la formazioe di Pirlo se vince e poi batte il Napoli... L'Inter invece prendendosi i tre punti manderebbe a tutti un messaggio chiaro".