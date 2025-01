Marinozzi: "Assenza di Pulisic è pesante, sommata anche a quella di Morata"

Il tema dell'attaccante è un tema centrale in casa Milan: i rossoneri faticano a segnare e i due centravanti Morata e Abraham non sempre riescono a essere incisivi. Chiaro a tutti che a questa squadra serva un attaccante che possa garantire un certo numerom di gol e non è un'esigenza che si è materializzata quest'anno ma c'è da un po'. Il telecronista e giornalista Andrea Marinozzi nello studio di Sky Sport 24 è intervenuto a margine di Como-Milan per affrontare il tema anche alla luce dello stop di Pulisic.

Le parole di Marinozzi: "Pulisic è un ragazzo che è stato rallentato molto da infortuni. L'assenza è pesante: illumina le giocate, sempre lucido nell’ultimo terzo. Assenza pesante sommata anche a quella di Morata, vediamo anche Thiaw cosa si è fatto. Rashford forte e migliora il Milan ma non rende l’attacco rossonero più completo ed efficace".