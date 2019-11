Marinozzi: "Sbagliato bocciare Paquetá, ha qualità"

Andrea Marinozzi, giornalista sportivo, ha parlato così di Paquetá durante il suo intervento su Sky Sport 24: “Un altro da recuperare è Paquetá, anche dopo la polemica di Rivaldo sulla maglia numero 10 del Brasile. Rivaldo è stato un po’ pesante ma io non ho dubbi sulle qualità di Paquetá. Lo vedo molto meglio con Pioli che con Giampaolo. Non so a quale livello possa arrivare, se è un talento straordinario o un giocatore ottimo; devo ancora capirlo e deve capirlo anche lui e tutto il Milan in generale, però credo che non vada bocciato adesso, troppo presto. Le qualità ci sono, va solo inserito piano piano nel sistema di gioco di Pioli”.