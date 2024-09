Marinozzi si domanda: "Perché Theo e Leao hanno avuto un comportamento così chiaramente sbagliato?"

Durante l'edizione di Campo Aperto in onda su Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato del caso Theo-Leao e del complicato momento che sta attraversando il Milan in questo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"Theo-Leao non evento? È chiaramente una strategia comunicativa, è una comunicazione che la società vuole mandare all'esterno, ma credo che all'interno la comunicazione sia stata differente con Theo e Leao. Per quanto riguarda l'episodio penso che già molti hanno espresso il loro giudizio in maniera autorevole, chiara, e mi associo anche io alle critiche a Theo e Leao. L'aspetto che voglio sottolineare, per cambiare un po' la prospetta, è perché Theo e Leao hanno avuto un comportamento così chiaramente sbagliato nei confronti dei compagni e dell'allenatore? Una domanda alla quale io e te non possiamo rispondere, perché non eravamo lì né nel pregara né nei giorni precedenti alla partita, né durante la partita. E dunque questa è una domanda importante da prosi sia per la figura dell'allenatore, Fonseca, sia per quanto riguarda la società. Ma soprattutto Fonseca, per avere da subito un buon rapporto con i giocatori migliori della sua squadra, per evitare casi, mi viene in mente Florenzi a Roma ma soprattutto Edin Dzeko: fascia tolta, una lite con lui, un rapporto non così amorevole con il suo miglior giocatore che aveva in rosa. Quindi bisogna cercare di chiarirsi subito per evitare di prolungare troppo questo episodio".