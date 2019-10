Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky, ha parlato delle dichiarazioni di Stefano Pioli ieri in conferenza, proiettate su Roma-Milan di questa sera: “Pioli è stato bravo a distogliere l’attenzione dalle parole di Maldini e ha riportato i giocatori in una dimensione di vittoria. Via ogni timore. Ci sta provando, sia con le parole sia in allenamento”.