Marocchi: "Ibrahimovic l’anno prossimo? Un grandissimo come lui non può andare in panchina"

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua sul tecnico del Milan, Stefano Pioli, e su Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole: "Sono rimasto impressionato da lui quando ho visto le scelte forti per il match contro la Juve, con Brahim e Tomori titolari. Ibra assente? A occhio dico che bastano Pioli e i giocatori che sono diventati adulti, presi bambini da Zlatan. Ma per il futuro un grandissimo come lui non può stare in panchina".