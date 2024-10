Marocchi sul Milan: "Bisogna capire come mettere in campo undici giocatori che stiano bene"

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha confermato l'andamento troppo discontinuo dei rossoneri in questa prima parte di stagione, un rendimento che è sempre più un problema da dover risolvere nel minor tempo possibile perché i punti con la testa di classifica iniziano a essere tanti. Per parlare della situazione rossonera sono intervenuti gli opinionisti del Club di Sky Sport 24, questa settimana andato in onda mercoledì sera in occasione del turno infrasettimanale. Il pensiero di Giancarlo Marocchi.

Le parole di Giancarlo Marocchi sul Milan: "Se si potesse vincere uno scudetto sommando tutti i valori tecnici della squadra, se il Milan non vince lo scudetto, lo perde di un punto. Bisogna capire come mettere in campo nel modo giusto undici giocatori che stiano bene. Prendiamo i quattro difensori della Lazio e i due centrocampisti Rovella e Guendouzi. Tu prendi quelli del Milan che valgono quattro volte quelli della Lazio ma qui serve un allenatore che li sappia mettere in campo e la disponibilità dei sei giocatori".