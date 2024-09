Marocchi sulla nuova Champions: "Coi gironi 5^ e 6^ partita erano un allenamento"

vedi letture

Tra una settimana riparte la UEFA Champions League e lo farà in una veste tutta nuova, con un format ammodernato. Un girone all'italiana composto da tutte e 36 squadre partecipanti, ognuna delle quali giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta contro otto avversari differenti. Anche per questo c'è tanta curiosità nel nuovo tabellone della massima competizione europea. Di questo ha parlato l'ex giocatore e opinionista Giancarlo Marocchi ospite sulle frequenze di Tutti Convocati, programma di Radio 24.

Le parole di Giancarlo Marocchi sulla nuova Champions League: "Coi gironi la 5^ e la 6^ partita iniziavano a diventare allenamenti, invece in questo format a occhio è bello giocare contro 8 squadre diverse per chi non la gioca ogni anno. Per le grandi ci sarà da stare sul pezzo fino all'ultimo. Mi immagino partite diversissime".