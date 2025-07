Marotta annuncia che nel giro di 2-3 giorni si definirà (o meno) Lookman con l'Atalanta

Beppe Marotta, presidente e CEO dell’Inter, si è così espresso in conferenza stampa sul calciomercato nerazzurro: “Il mercato è durerà ancora per un mese circa, però vi sfugge un concetto: il fatto che una squadra riesca a confermare i giocatori che l’hanno resa protagonista in passato è un tassello già molto importante. Il calciomercato è interessante, i tifosi aprono i giornali tutti i giorni per leggere novità, voi lavorate e più si scrive meglio è. Però in realtà bisogna anche capire che, se una squadra come la nostra è arrivata dov’è arrivata, significa anche che ha dei valori importanti. Significa che l’Inter oggi annovera in grande maggioranza dei campioni, dei giovani interessanti, e che le conferme di giocatori anche datati recitano un ruolo importante. La seconda fase è quella decisa con la proprietà, sviluppare un nuovo modello: significa abbassare l’età media, fare investimenti mirati con profili giovani, che possono incrementare l’analisi di bilancio, il valore patrimoniale. Negli ultimi anni avevamo perso questo aspetto, lo stiamo recuperando con investimenti mirati che Oaktree ci ha concesso di fare. Il mercato dura ancora un mese, non nascondo che un obiettivo importante è Lookman, è un giocatore che non scopriamo noi ed è sui taccuini di tutti gli operatori internazionali. Oggi però è un giocatore dell’Atalanta, a cui va il massimo rispetto: abbiamo un rapporto ottimo con la famiglia Percassi, non nascondo che con Luca Percassi qualche parola l’abbia scambiata. Bisogna alzare l’asticella e non aver paura di chiedere giocatori bravi: questo posso dirvi, quello che succederà è prematuro, ma è vero che è un giocatore sul nostro taccuino”.

È la settimana decisiva?

“Certamente sì. Con l’allenatore abbiamo condiviso la ricerca di calciatori che abbiano una certa duttilità e che diano a lui la possibilità di giocare con più schemi. E quindi è chiaro che Lookman rappresenta un profilo adatto, non è l’unico però. Ci sono anche altri nomi: non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione del confronto con l’Atalanta. Se ci saranno le condizioni e l’Atalanta sarà disponibile, vedremo di attivare una trattativa concreta, altrimenti ci sarà una soluzione diversa”.