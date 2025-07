"Pressing social" dei tifosi del Milan che hanno preso d'assalto i profili del Bruges per via dell'affare Jashari

vedi letture

Il braccio di ferro tra Milan e Club Bruges per Jashari invade anche i social. Dopo che il club belga ha respinto anche l'ultimo rilancio del club rossonero per il centrocampista svizzero (offerta da 33.5 milioni di euro più bonus) i tifosi del Diavolo hanno invaso i profili social dei rivali nerazzurri con commenti e GIF per mostrare tutta la loro frustazione per una trattativa che non sembrerebbe avere fine.

Quello messo in atto dai supporter rossonero è stato un vero e proprio "pressing social", che ha costretto il Club Bruges a limitare prima e poi a bloccare completamente le interazioni sotto i propri post.