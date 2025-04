Marotta dribbla la domanda su Paratici: "Non mi fa nessun effetto. Non so cosa farà il Milan, non sono situazioni che mi riguardano"

vedi letture

Fabio Paratici è prossimo a tornare in Italia, come direttore sportivo del Milan. Anche se l’ad rossonero Giorgio Furlani non ha confermato: “Non commento, ma ci stiamo preparando e vogliamo un nuovo direttore sportivo”, l’accordo verbale è stato ormai trovato e mancano solo le firme sui contratti.

Paratici in Serie A ritroverà, da avversario, Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter è stato per anni mentore dell’ex ds del Tottenham - attualmente inibito fino al 20 luglio - e insieme hanno formato un binomio vincente sia alla Sampdoria che soprattutto alla Juventus. Dell’ex allievo e collaboratore, però, Marotta ha preferito non parlare ai microfoni di Mediaset, dribblando, non senza nascondere una punta di fastidio per la domanda, su che effetto gli facesse: “Nessunissimo effetto. Non so cosa farà il Milan, non sono situazioni che mi riguardano. Decideranno loro per il meglio”.